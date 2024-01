Flavio Briatore bravo datore di lavoro? Il messaggio del dipendente pubblicato sui social

Il prossimo 29 gennaio debutterà su Rai2 Made in Italy , versione inedita di Made in Sud che vedrà alla conduzione Gigi e Ross insieme ad Elisabetta ... (isaechia)

Elisabetta Gregoraci vanta ormai una discreta esperienza televisiva, ma nonostante ciò sul campo c’è ancora chi l’etichetta come raccomandata per […] (perizona)

“Forse può sembrare un legame anomalo ”. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non hanno mai smesso di esserci l’uno per l’altro. Quando finisce un ... (dilei)

manager del resort “Lion in the sun”, di proprietà di Flavio Briatore. Una delle guardie locali che si occupano di controllare l’appartamento dell’avvocatessa e di suo marito ha inavvertitamente ...Nei video girati all’ultima Atreju, le loro teste si avvicinano spesso per sussurri e commenti. Chissà, però, se Daniela Santanchè e Flavio Briatore si sono parlati in dialetto: quello di Cuneo. Loro, ...Elisabetta Gregoraci ha parlato del suo rapporto con l’ex marito: “Forse può sembrare un legame anomalo, ma diamo serenità a nostro figlio”.