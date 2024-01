Flavia e Gianmarco | com’è finita? Dopo C’è posta per te il colpo di scena | ecco la verità

Flavia e Gianmarco sono stati tra i protagonisti della seconda puntata di C’è posta per te. La loro è stata la storia di un amore interrotto per via ... (blogtivvu)

Sabato 20 gennaio su Canale5 è andato in onda il secondo appuntamento in prima serata di C’è posta per te. Il people show condotto da Maria De ... (ilfattoquotidiano)

Sarebbero trascorsi alcuni mesi dalla registrazione di C’è posta per te che ha visto protagonisti Flavia e Gianmarco, tra le storie della seconda puntata. Il ragazzo avrebbe chiamato la trasmissione ...Ecco tutti i candidati per lista e circoscrizione. Cagliari: Romina Mura, Flavia Corda, Fabrizio Anedda, Michele Camoglio, Ugo Fenu, Francesco Leccis, Danila Manca, Annapaola Marongiu, Federica Onano, ...Sabato 20 gennaio su Canale5 è andato in onda il secondo appuntamento in prima serata di C’è Posta per te. Il people show condotto da Maria De Filippi ha visto come ospiti in studio Sabrina Ferilli e ...