Fiumicino | un parco pubblico “intorno” alla Liburna

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gennaio 2024 – Volontari in azione per ripulire l’area verde alle spalle della: è stata una vera e propria mobilitazione quella organizzata domenica 21 gennaio dal Comitato Promotore Saifo (Sistema Arche Ambientale IntegratoOstia). Una giornata di partecipazione, durante la quale circa 50 persone, fra volontari del Saifo, della Lipu, del Gas (Gruppo di Acquisto Solidale) “Sale in zucca” e privati cittadini, si sono impegnate per ripulire il terreno dove è presente l’antica nave da guerra Romana. La, infatti, si trova su un giardinoabbandonato a se stesso, al cui interno è presente anche un anfiteatro. Un peccato che uno spazio verde di ampie dimensioni (5mila metri quadrati in tutto) sia inutilizzato, “vittima” di incuria e pieno di rifiuti. Come è un ...