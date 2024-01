Fiumicino | proiezione del balletto “Giselle” | “Un evento passato inosservato”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gennaio 2024 – “Indimenticabile, emozionante e commovente…”. Queste le parole usate da tre residenti di Parco Leonardo per descrivere lacinematografica di “”: ilcon la coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot messo in scena dal Dutch National Ballet con la partecipazione di un cast stellare. “Domenica 21 gennaio è stato possibile ammirare sul grande schermo ilromantico per eccellenza – si legge in una lettera indirizzata a ilfaroonline.it a firma di Marina Ortis, Maria Antonietta Tramonte e Clelia Izzi -. Peccato che questo importantesiaquasi”. “E’ stato unculturale di altissimo livello – spiegano – che con le sue musiche coinvolgenti, la ...