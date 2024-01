Fiumicino | Azzolini | “A Parco Leonardo un nuovo centro di ascolto del cittadino”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gennaio 2024- “Per tanto tempo i residenti disi sono sentiti molto distanti dalla vita comunale della Città di, questa sensazione di disagio si è creata per svariati motivi (nuovi residenti attratti dalle nuove costruzioni, lontananza dalcittà, poca chiarezza tra competenze comunali e quelle del consorzio, etc). – fa sapere Orazio, presidente del Circolo Energie per- Bisogna comunque segnalare che nel tempo molti cittadini attivi del quartiere, si sono battuti per cercare di migliorare la vita e la sensazione di comunità, attraverso iniziative personali e attraverso la formazione di alcuni comitati che hanno portato a migliorie, ma ancora molto ci sarebbe da fare” “L’attuale Amministrazione sta cercando ...