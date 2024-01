Firmato contratto dei medici | “Ora rinnovo per il triennio 2022-24”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 23 gennaio 2024) ROMA – “La sottoscrizione definitiva deldella dirigenza medica 2019/21 è un risultato importante per le lavoratrici e per i lavoratori del Ssn, ora però subito via alla contrattazione nelle aziende ed aldel22/24”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale Fp Cgile dirigenti Ssn Andrea Filippi. “Sono garantiti – spiega – i diritti su orario di lavoro e carriere. Le carenze di personale non potranno più ricadere solo sulle spalle dei professionisti, perché il nuovodi fatto agisce come leva per un piano assunzionale straordinario. Difatti, per garantire i servizi serve nuovo personale, invece di spremere il poco rimasto. Per rendere attrattivo il Servizio sanitario, inoltre, è necessario intervenire sulle condizioni di lavoro e sulla conciliazione con ...