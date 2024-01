Fiorentina | Italiano con uno in meno per l’Inter? Un’uscita vicina!

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Domenica sera laattende sul proprio campoper il match di campionato. Nel frattempo, però, Vincenzoperde un giocatore, vicino al trasferimento all’estero. CESSIONE –e Inter si preparano a tornare in campo per la 22ª giornata di Serie A. La sfida all’Artemio Franchi di Firenze è in programma alle ore 20:45 di domenica prossima. Intanto, però, qualcosa si muove sul fronte mercato e sembra portare via una pedina della rosa a Vincenzo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, infatti, Josip Brekalo è vicino al trasferimento con la formula di prestito. Ecco le novità in merito riportate dal giornalista esperto di mercato: «La Dinamo Zagabria è vicina al prestito di Josip Brekalo dalla, quasi lì. ...