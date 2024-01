“Fiorda | la devi finire” Grande Fratello | sempre più nero tra lei e Beatrice | “Perché tu qua dentro…”

(Di martedì 23 gennaio 2024), nuovo momento di tensione traliso e. Le due concorrenti del reality sono diventate amiche all’interno della Casa, tuttavia da un po’ di tempo finiscono per avere discussioni più o meno concitate. L’ultima ha riguardato Vittorio con cui l’attrice ha un bel legame.liso ha fatto uno scherzo ae agli altri tirando in ballo anche Greta Rossetti. La cantante ha detto che l’ex tentatrice le aveva raccontato di aver baciato Vittorio. Ma si è trattato di uno scherzo. Ebbenenon l’ha presa per niente bene: “Queste cose non si fanno…”.liso a sua volta ha ribattuto sbuffando: “Che pesante. Lei vuole avere Vittorio sotto controllo”. Adesso c’è stato un altro episodio che dimostra che i rapporti tra ...

Il ritorno di Beatrice nella casa del Grande Fratello è stato come buttare benzina sul fuoco. L’attrice non c’è andata per il sottile con alcuni ... (caffeinamagazine)

La Casa del Grande Fratello ha voluto regalare un'esperienza unica e indimenticabile per i concorrenti che da quattro mesi sono "rinchiusi" all'interno del ...Nuovo appuntamento con il Grande Fratello e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e so ...Dopo l'episodio in cui ha dato contro Anita, ironizzando sul fatto che volesse uscire, Fiordaliso attacca un'altra sua amica: Letizia, ormai è guerra in casa ...