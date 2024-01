Figurina da record all’asta | 31mila euro per Wharton | primo calciatore professionista di colore

(Di martedì 23 gennaio 2024) LONDRA, 23 gennaio 2024 Una rarissimadi oltre 130 anni fa ha battuto il: è stata vendutamercoledì scorso in Inghilterra dalla Loddon Auctions per 26.800 sterline, al cambio attuale oltre. Ad aggiudicarsela è stato un anonimo compratore americano dopo una trattativa al telefono durata 13 minuti, secondo quanto riporta la Antiques Trade Gazette. Laè del 1889 ed è la più ‘cara’ venduta nel Regno Unito: ha battuto ilstabilito nel 2022, 26mila sterline per una ‘cigarette card’, mentre l’immagine più quotata di unera quella di Steve Bloomer, pagata 25.900 sterline. Anche la card di Arthur, ritenuto il...

ROMA – Non era adesiva, era il 1889, ma era comunque una figurina; preziosa come poche altre, anzi nessuna in Inghilterra: è quella di Arthur Wharton, primo nero calciatore professionista al mondo, ap ...L'immagine è quella di un portiere atleta a 360 gradi, pure sprinter, capace pare di correre i cento metri in dieci secondi o poco più ...Album da 48 pagine con ben 224 figurine per un viaggio sorprendente alla scoperta degli animali da Guinness. L'articolo Nuova raccolta di figurine Panini dedicata ai record “bestiali” degli animali pr ...