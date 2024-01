Festa della Giubiana 2024 | falò | cortei e risottate in Lombardia

Leggi su ilgiorno

(Di martedì 23 gennaio 2024) Milano, 23 gennaio- L'ultimo giovedì di gennaio inviene bruciata la, antichissimo rito contadino per scacciare l’inverno. La leggenda narra che la strega (chiamata anche Gioeubia o Giöbia, il nome cambia secondo i dialetti e i paesi) viveva nel buio di un bosco e si cibava di bambini fino a quando le tesero una trappola con un succulento piatto di risotto giallo, che mangiò così voracemente da non accorgersi dell’arrivoluce del sole che la brucio all’istante. Da qui il “Risotu cunt’ a lüganiga” è diventato il piatto tradizionaleGioeubia. Il riso benaugurante, la “luganega” di maiale simbolo di ricchezza. Il rogoprevede che il fantocciovecchia strega sia dato alle fiamme come auspicio per ...