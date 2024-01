Ferrari | Schumacher attacca Leclerc e Sainz | la frecciata è sconcertante

Leggi su rompipallone

(Di martedì 23 gennaio 2024) Arriva lanei confronti di Charlese Carlosda parte diche spiazza laManca sempre meno all’inizio del Mondiale di Formula 1 2024 che vedrà la Red Bull partire davanti a tutte le altre rivali. La speranza dellae della Mercedes è che a Milton Keynes commettano degli errori di valutazione. Magari facendo leva sul difficile rapporto da Max Verstappen e Sergio Perez, quest’ultimo sempre più lontano visto che si avvia verso l’ultima stagione in Red Bull. Il distacco dal compagno di squadra nell’ultima stagione è stato di 290 punti. Troppi per pensare di continuare insieme, nonostante la macchina sia di alto livello. Per la, invece, le decisioni sono già state prese.e ...