Ferrara contro l’antifascismo delle terrazze | “La cultura di destra può chiedere e ottenere rispetto”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Rispettare la. Basta dunque con le inconcludenti invettivei “predatori” che rubano posti alle magnifiche menti di sinistra. Un atteggiamento che mortifica chi lo fa. Oggi sul Foglio è Giulianoa sottolineare un dato che nelleprogressiste non viene tenuto in nessun conto. “La– scrive– anche se per l’egemonia se ne parlerà eventualmente tra vent’anni, puòe curiosità per quel che è o potrebbe essere, per quel che possono rappresentare nel sistema del poterele nuove generazioni di intellettuali e maschere di un impianto di sensibilità non comune e non prevalente fino a ora”. Cercate di essere curiosi per ciò che non è roba vostra, è il ...