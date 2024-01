Femminicidio | è boom di segnalazioni all’1522 | 59% di denunce in più del 2022

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Femminicidi, èdi richiesta di aiuto al numero 1522 istituito dalla premier Giorgia Meloni in occasione della Giornata nazionale della violenza sulla donne. Quest’anno sono state 51.713, in significativo aumento rispetto agli anni precedenti (+143% è la variazione rispetto al 2019, +59% rispetto al). A fornire i numeri Saverio Gazzelloni, direttore della Centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione dell’Istat. L’incremento dei contatti nel 2023 caratterizza tutti i trimestri e risulta particolarmente accentuato, come ogni anno, in corrispondenza dell’ultimo trimestre. Probabilmente per la grande risonanza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Nel quarto trimestre del 2023, tuttavia, l’incremento registrato è stato particolarmente evidente, probabilmente anche per gli ...