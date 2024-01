Femminicidio Alessandra Matteuzzi | il legale di Padovani | «Lui era in preda a una tempesta emotiva»

“Io voglio morire, non dormo più, non riesco più neanche ad andare dalla parrucchiera perché mi viene in mente la testa massacrata di mia sorella . ... (ilfattoquotidiano)

Leggi Anche Alessandra Matteuzzi , periti: 'Nessun vizio di mente per Giovanni Padovani ' Dalla Corte no all'integrazione perizia psichiatrica - La ... (247.libero)

Alessandra madre di Pamela Mastropietro in esclusiva a TAG24 prima di entrare all’interno della Corte di Cassazione.«Sappiamo di essere seduti dalla parte del torto e che si tratta di un delitto per il quale la responsabilità non è in discussione. Vi chiedo solo di valutare con attenzione perché c’è stato qualcosa ...Il femminicidio di Bologna. Per le parti civili l’imputato voleva annientare la femminilità di Sandra: «Era un oggetto». L’avvocato dell’ex calciatore chiede le attenuanti citando la sentenza delle p ...