Femminicidi | in Italia 120 donne uccise nel 2023 | metà da partner

(Di martedì 23 gennaio 2024) Quattro omicidi su 5 avvengono in famiglia.?Boom di richieste di aiuto Sono 120 lenel. Lo indicano i primi dati relativi agli omicidi commessi lo scorso anno, diffusi dal Ministero dell'Interno. Secondo quanto ha reso noto Saverio Gazzelloni, direttore della Centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione dell'Istat, audito in

Nel 2023 sono 103 i femminicidi in Italia , annus horribilis per il nostro Paese Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2023 in Italia sono ... (361magazine)

Lo ha detto il direttore centrale dell'Istat per le statistiche demografiche e il censimento della popolazione Saverio Gazzelloni durante l'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sui ...Chi ha cercato aiuto Le vittime che hanno cercato aiuto presso il 1522 sono state 16.283 nel 2023, un numero in aumento rispetto al 2022 (+36,7%); 14.455 sono donne (di queste l’87,2% è italiana).29 ...Grande Fratello, Jill Cooper attacca Beatrice Luzzi tirando in ballo i femminicidi (poi cancella e fa una precisazione).