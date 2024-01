Femminicidi | in Italia 120 donne uccise nel 2023 | metà da partner

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sono 120 lenel. Lo indicano i primi dati relativi agli omicidi commessi lo scorso anno, diffusi dal Ministero dell’Interno. Secondo quanto ha reso noto Saverio Gazzelloni, direttore della Centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione dell’Istat, audito in Commissione Parlamentare d’inchiesta sulo, nonché su ogni forma di violenza di genere, i dati “indicano un moderato aumento dei casi di omicidio volontario consumato, che dai 322 del 2022 passano a 330. A fronte di un aumento per gli uomini, gli omicidi didiminuiscono dai 126 del 2022 ai 120 del?. Oltre ladegli omicidi sono attribuiti alo all’exdella donna uccisa e circa il 20% ad altri ...

Nel 2023 sono 103 i femminicidi in Italia , annus horribilis per il nostro Paese Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2023 in Italia sono ... (361magazine)

Nel 2023 330 omicidi in Italia. Di questi 120 sono omicidi di donne ... Quindi dei 126 omicidi di donne nel 2022, 106 sono stati individuati come femminicidi sulla base delle variabili disponibili.Chi ha cercato aiuto Le vittime che hanno cercato aiuto presso il 1522 sono state 16.283 nel 2023, un numero in aumento rispetto al 2022 (+36,7%); 14.455 sono donne (di queste l’87,2% è italiana).29 ...Lo ha detto il direttore centrale dell'Istat per le statistiche demografiche e il censimento della popolazione Saverio Gazzelloni durante l'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sui ...