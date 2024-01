Farmaceutica | Luppi Msd | “Impegnati su progetti a sostegno vita persone”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Le parole di Nicoletta, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, intervenendo oggi a Roma all'evento per i 5 anni dell'iniziativa Msd CrowdCaring "Abbiamo un grande impegno nella responsabilità sociale di impresa, che parte daidella nostra corporate come il Mectizan Donation Program oppure l'Msd for Mothers, che hanno un impatto a livello