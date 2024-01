FANTACALCIO | MALUS AL CUORE – Il flop della 21a giornata | Rui Patricio

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sfacciatamente, CN24 individua il giocatore più deludente delper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui: RuiChi è stato il peggiore dell’ultimadi: ecco la maglia nera diper i. -Signore, prego, è il suo turno.-Salve. Volevo restituire un prodotto difettoso.-Certo. Di cosa si tratta?-Eccolo, l’ho acquistato solo pochi mesi fa, credo sia ancora in garanzia. È il-Rui, versione 20.24.-Ah, ok, strano, è un bel prodotto per rapporto qualità/prezzo.-Guardi, mi aspettavo prestazioni migliori, glielo dico sinceramente. Però mi trovavo molto bene col vecchio sistema operativo: lo SpecialOne.-C’è stato un aggiornamento di recente.-Sì, appunto. Questo DDR non mi convince, l’hanno ...