Fabrizio Corona a processo | la denuncia di una donna sul presunto ricatto con un video intimo | «Ci saranno sorprese»

Leggi su open.online

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nuovoper, rinviato a giudizio con l’accusa di tentata estorsione dal cup di Milano Cristian Mariani che ha accolto la richiesta del pm Antonio Cristillo. La vicenda era emersa nei mesi scorsi ed era partita dalladi unache si era rivolta anel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che voleva pubblicare. Come ha raccontato lae come hanno confermato le indagini,avrebbe tentato di ricattare l’autrice con unche la ritraeva e che aveva realizzato lui stesso. Ad aprile 2022era stato perquisito dai carabinieri dopo ladella. Ottimista il legale che assiste ...