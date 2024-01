F1 | più soldi e meno sorpassi | ecco un altro Gp cittadino | dal 2026 arriva Madrid – Come sarà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo l’ultimo appuntamento del Jarama (chiuso nel 1981 con la vittoria della Ferrari di Gilles Villeneuve), la F1 tornerà a correre aa partire dale fino al 2035,annunciato da Liberty Media nella mattinata di martedì 23 gennaio. Il Gp semispagnolo verrà disputato attorno al centro espositivo Ifema: un consorzio di enti pubblici composto per il 31% da Comune, amministrazione regionale della Comunità madrileña e Camera di Commercio, oltre a un 7% dalla Fondazione Monte. Il tracciatocaratterizzato da 20 curve (alcune di tipo) e lungo 5,47 chilometri, con un tempo sul giro in qualifica stimato intorno al minuto e 32 secondi e quattro punti adatti per il sorpasso. Visualizza questo post su ...