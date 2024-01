F1 | Mondiale Gp di Spagna a Madrid dal 2026 per almeno dieci anni

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il tracciato si svilupperà tra il centro congressi e la sede degli allenamenti del Real ROMA - La Formula 1 continua a cambiare volto. Dal, il Gran Premio disi svolgerà asu un nuovo circuito cittadino per un minimo di 10. Il percorso di 5,47 chilometri è stato progettato at

Tre “medaglie d’oro” una di seguito all’altra sono quelle ottenute da Dabiz Muñoz al The Best Chef Awards. La classifica, riservata in questo caso ... (linkiesta)

Dal 2026, il Gran Premio di Spagna si svolgerà a Madrid su un nuovo circuito cittadino per un minimo di 10 anni. Il percorso di 5,47 chilometri è stato progettato attorno all'Ifema, il centro ...L’annuncio dell’ingresso in Formula 1 della città di Madrid, che ospiterà il GP di Spagna a partire dalla stagione 2026 e per almeno dieci anni, ha inevitabilmente diviso il pubblico del Circus. C’è ...L'annuncio della gara di Madrid, dal 2026, non è un'esclusione automatica del Circuit del Montmelo a Barcellona. Potrebbero nascere le condizioni perché la F1 continui anche in Catalunya ...