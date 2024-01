EX30 entra nella flotta Corrente

(Di martedì 23 gennaio 2024) Volvo continua a correre verso l'elettrico e la sostenibilità. Il brand svedese è stato tra i primi a credere fermamentetransizione ecologica e adesso impreziosisce il suo impegno con una nuova partnership. A stringere un accordo con Volvo, il Gruppo Tper, azienda leader nel settore della mobilità in Emilia-Romagna. L'operazione, annunciata nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bologna presso Palazzo d'Accursio, sede del Comune, prevede la fornitura di 300 nuovefull electric al servizio di car sharing. Insieme a Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia, Giuseppina Gualtieri, Presidente e AD Tper, Fabio Teti, Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e Commerciale Tper Spa e Raimondo Orsini, Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Responsabile Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility. ...

Nuovo accordo di mobilità in condivisione per Volvo Italia che sceglie il servizio di car sharing Corrente per portare su strada le nuove EX30. La divisione italiana ... del nuovo SUV elettrico ...La nuova Volvo EX30 entra nella flotta di car sharing di Corrente, servizio di mobilità a flusso libero di Tper, l’azienda di trasporto pubblico di Bologna. La divisione italiana della casa ...Volvo Cars Italia e Tper, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico del capoluogo felsineo e della regione Emilia-Romagna, hanno annunciato oggi a Palazzo d’Accursio di aver concluso un accordo per ...