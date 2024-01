Ex Arlecchino di Lido di Camaiore | intesa per la ricostruzione

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sottoscritto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal sindaco diMarcello Pierucci il Protocollo d’tra Regione Toscana, Comune di, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI e Toscana Promozione Turistica per ladell’immobile dell’ex cinema, destinato a diventare un centro polifunzionale pubblico, che ospiterà anche un Centro per l’impiego gestito da ARTI e un centro di promozione turistica gestito da Toscana Promozione Turistica. “Negli spazi dell’ex– spiega il presidente Giani – troveranno una sede stabile due importanti servizi che fanno capo a due Agenzie regionali: uno sportello di promozione turistica, cruciale in Versilia, e un centro per l’impiego, punto di riferimento per i residenti o comunque ...