Eutanasia per il cane | quando è necessario prendere questa decisione difficile

Leggi su dilei

(Di martedì 23 gennaio 2024) Accompagnare dolcemente il proprio amico a quattro zampe alla morte è una scelta complessa, ma riflettere sueventualità, cercando di capire quali siano le procedure e in quali casi sia concessa la soppressione medicalmente assistita, è fondamentale. In questo articolo, scopriremo insieme cosa accadearriva il momento di accompagnare fido nel suo ultimo tratto di strada, verso quello che in molti chiamano “ponte dell’arcobaleno”.si pratica l’L’è regolamentata per legge dalla norma 281/91 che definisce i casi in cui è legale porre fine alla vita di un animale domestico. Le circostanze sono due, vediamole insieme. Ilè gravemente malato e non esiste alcuna terapia efficace per garantire la sua guarigione, né con una terapia ...