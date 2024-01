Europee | Calenda a La7 | “Mai con Renzi | ho già dato Spero che +Europa non cada nel suo tranello” E fa una profezia sull’ex alleato

(Di martedì 23 gennaio 2024) Mentre il segretario diRiccardo Magi si trafela per fare da mediatore tra Carloe Matteoin vista di una lista unica centrista da presentare alle elezioni(a tal fine, ci sarà a metà febbraio una convention a cui hannol’ok iani Davide Faraone e Maria Elena Boschi), arriva il niet categorico dal leader di Azione, che, intervenendo nella trasmissione Coffee Break (La7), ribadisce il suo rifiuto a un’alleanza con Italia Viva: “Io non mi candido, ma abbiamo fatto una proposta molto chiara a: una lista comune sotto la bandiera degli Stati Uniti d’Europa. Azione però non farà liste o alleanze elettorali con Italia Viva, abbiamo giàe io ho già visto cosa vuol dire lavorare con, ...

C'è un certo imbarazzo anche dalle parti di +Europa. "È un'operazione di Riccardo Lo Monaco, il nostro coordinatore sardo", dicono da Roma. Gli uomini di Emma Bonino, ancor più di quelli di Carlo ...Dietro le quinte si discute anche di alleanze in vista delle elezioni europee. E non può non tenere banco la dichiarazione di sabato scorso del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, in merito all ...Il deputato di Italia Viva Luigi Marattin a tal proposito non chiude alla possibilità di formare una rete politica più ampia con i partiti guidati da Carlo Calenda e Riccardo Magi: “Una lista comune ...