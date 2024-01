Eurocup | Trento sfiora il colpaccio in rimonta ma non basta | la spunta il Cluj 88-83

(Di martedì 23 gennaio 2024)-Napoca (Romania), 23 gennaio 2024 – Continua il momento altalenante della Dolomiti Energia Trentino che, dopo aver incassato il quarto ko nel campionato di Serie A contro la capolista Germani Brescia, innon è riuscita a dare seguito al successo ottenuto una settimana fa contro lo Slask Wroclaw ed è stata sconfitta 88-83 in casa del-Napoca. Un ko che rischia di compromettere il cammino europeo dei bianconeri, attualmente al sesto posto – l’ultimo che dà accesso ai playoff – del girone B di, ma braccati da Turk Telekom Ankara e Buducnost Voli. La sconfitta in terra romena della Dolomiti Energia è maturata all’apice di un match tutto di rincorsa per i ragazzi di coach Paolo Galbiati, capaci di risalire dal -14 toccato nel corso del primo quarto e di mettere addirittura la testa avanti per ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Trento-Slask Wroclaw , sfida valida come 15^ giornata del Gruppo B dell’ Eurocup 2023 / 2024 di basket . ... (sportface)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Cluj-Napoca-Trento , sfida valida come 16^ giornata del Gruppo B dell’ Eurocup 2023 / 2024 di basket . ... (sportface)

Si è conclusa la sfida valevole per la sedicesima giornata di EuroCup e in campo sono scesi il Cluj-Napoca e il Dolomiti Energia Trentino. Per la ... (oasport)

Il successo interno contro lo Slask Wroclaw ha fatto mantenere alla Dolomiti Energia Trentino di coach Paolo Galbiati il sesto posto nel Gruppo B salendo a 7-8 di record. La trasferta in Romania li ...Si è conclusa la sfida valevole per la sedicesima giornata di EuroCup e in campo sono scesi il Cluj-Napoca e il Dolomiti Energia Trentino. Per la formazione rumena l’appuntamento arrivava dopo 11 vitt ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...