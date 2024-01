Eurochocolate | Tommaso Foglia è il secondo special guest

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiè ildella prima edizione di “” Avellino. Il suo nome, dopo quello già annunciato di Iginio Massari, impreziosirà ulteriormente il grande appuntamento internazionale dedicato al cioccolato in programma ad Avellino, per le vie del centro, dal 9 al 14 febbraio prossimi. Nato nel 1990 a Nola, figlio di panettieri, Pastry Chef, docente e formatore,ha maturato esperienze in tutto il mondo: da Roma a Positano, da Marrakesh a Dubai, fino all’Irlanda. Nel 2022 viene nominato Pastry Chef dell’annola Guida “Gambero Rosso”. Nello stesso periodo, viene scelto come giudice di “Bake Off Italia”. L’appuntamento con la sua arte pasticcera è fissato per Sabato 10 Febbraio, ...