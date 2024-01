Estrazioni minerarie in acque profonde | opportunità e rischi

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pro e contro dell'estrazione nei fondali marini I fondali marini sono ricchi di minerali fortemente richiesti oggi per il funzionamento di apparecchi elettronici, turbine eoliche e batterie come nichel, litio, cobalto, zinco, rame. Una ricchezza che attrae più d'una multinazionale che sta pensando di attuarein. Tale attività, nota come deep