Espulsione Simeone | il Napoli protesta | la risposta di Cesari fa aumentare la polemica

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il parere didopo la gara trae Inter di Supercoppa Italiana e il giudizio alla prestazione dell’arbitro Rapuano. L’ex arbitro Grazianoha commentato a SportMediaset la prestazione dell’arbitro Rapuano dopo la finale di Supercoppa Italiana persa dalper 0-1 contro l’Inter. A far infuriare gli azzurri, infatti, è stata soprattutto l’di Giovanniall’inizio del secondo tempo. Ecco quanto evidenziato: Nel secondo tempo c’è stato un cambio nel metro dell’arbitraggio di Rapuano. L’diè stata suggerita dal quarto uomo, visto che Rapuano non aveva neanche visto che era lui ad aver commesso fallo. La gestione dei cartellini non mi è piaciuta per niente. Nel primo tempo ha lasciato andare su tre ...