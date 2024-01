Eros Ramazzotti e il bellissimo regalo per il nipote Cesare | la foto

(Di martedì 23 gennaio 2024) Undolcissimo e che ha sicuramente emozionato Aurora. Suo padre,, ha infatti deciso di sorprendere la figlia e il, con una sorpresa inaspettata. È proprio la 27enne a condividere la, nelle sue storie Instagram, che ritrae il figlio in compagnia del...

Eros Ramazzotti a Sanremo 2024 è uno dei sup Eros piti italiani. Al Festival tornerà per festeggia re la sua Terra Promessa , brano con il quale 40 anni ... (optimagazine)

Russell Crowe , Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti saranno ospiti del Festival di Sanremo 2024 , l’annuncio di Amadeus Giornata importante per il ... ()

Nel 2024 si celebreranno tre anniversari : i 30 anni di E Poi di Giorgia , i 40 anni di Terra Promessa di Eros Ramazzotti e i 60 anni di Non Ho L’Età ... (biccy)

Manca sempre meno alla terza edizione di Michelle Impossible, il one woman show di Michelle Hunziker in onda su Canale 5. Si tratta di tre nuovi ... (liberoquotidiano)

Altri ospiti della serata saranno: Mauro Culotta, chitarrista genovese che ha accompagnato i grandi nomi della musica italiana come Eros Ramazzotti, Mia Martini, Loredana Bertè, Ricchi e Poveri, e che ...L'influencer ha scritto: «Nonno ha portato una chitarra per lui». Eros Ramazzotti deve avere fatto visita al suo nipotino, al quale è molto affezionato.Il conduttore ha confermato l'intenzione di prendersi una pausa dopo la kermesse di quest'anno. Resta comunque tanta soddisfazione per le scelte fatte.