Era solo | giallo Trionfale | l' ipotesi sulla dinamica Telecamere al vaglio

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 gennaio 2024) L'unica certezza è che, Luigi S., è stato trovato morto su una rampa di scale che porta agli scantinati. Una profonda ferita lacero contusa alla testa, ha subito attirato l'attenzione dell'impiegato amministrativo, dell'istituto comprensivo di via7333, che lo ha trovato questa mattina prima dell'orario di ricreazione degli studenti. Lo stesso particolare notato dall'uomo che ha fatto la macabra scoperta, ha fatto nascere sospetti anche agli agenti del distretto di Primavalle, che hanno attivato la sezione omicidi della squadra mobile della questura di Roma, che insieme alla scientifica stanno indagando per ricostruire ladella tragedia che ha visto come vittima il 20enne, proveniente da una famiglia agiata. Dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori, coordinati dalla procura di Roma, è emerso che il giovane è arrivato in ...