Enna Gaetano Menzo ucciso a coltellate | fermo giudiziario per il figlio Matteo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 23 gennaio 2024) Drammatico omicidio ad. L’imprenditore edile, 58 anni, è statonella sua abitazione, nel centro storico del centro siculo., 22 anni,della vittima, è stato visto allontanarsi dall’abitazione visibilmente turbato. Gli agenti lo hanno trovato dopo poco e portato negli uffici della Questura per il. Il cadavere è stato scoperto da un fratello di, che lavora nella stessa impresa edile di famiglia. L’imprenditore edile di 53 anni era impegnato in un cantiere a pochi passi dalla sua abitazione e per questo motivo aveva deciso di fare rientro a casa per il pranzo.