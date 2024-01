Encubator | premiate le 9 startup

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 23 gennaio 2024) , muse della sostenibilità Sono Bavertis, BeadRoots, BioFashiontech, IAMGREEN, LIFT Energy, Preinvel, RarEarth SIEve e SiZable Energy i progetti ad aggiudicarsi la seconda edizione di, il programma di accelerazione promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, PoliHub e Politecnico di Milano, per individuare progetti tecnologici in ambito sostenibilità e valorizzare al massimo il loro potenziale. Sono 9, come le muse, leche “ispireranno” la sostenibilità: Bavertis, BeadRoots, BioFashiontech, IAMGREEN, LIFT Energy, Preinvel, RarEarth SIEve e SiZable Energy sono i progetti selezionati da, il programma di accelerazione promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, PoliHub – Innovation Park &Accelerator e Politecnico di Milano, per individuare ...