Emessi 9 DASPO

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti, istruiti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), della durata di un anno, nei confronti di altrettanti tifosi partenopei che, in occasione della partita di calcio Napoli-Inter dello scorso 3 dicembre presso lo stadio “Maradona”, erano stati denunciati per scavalcamento da un settore all’altro dell’impianto sportivo. Altri 3 provvedimenti, della durata di un anno, sono statinei confronti di altrettante persone, di età compresa tra i 24 e 29 anni, responsabili di una condotta violenta ed intimidatoria pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica.In particolare, in occasione dell’incontro di calcio ...