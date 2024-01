Emanuele Pozzolo è risultato positivo ai test Stub

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il deputato di Fratelli d'Italiaalla prova dello: sono state rilevate, sul corpo e sui vestiti, "significative" tracce di polvere da sparo. È l'esito degli accertamenti della procura di Biella, riportati da Corriere e Repubblica, nell'ambito delle indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto la notte di Capodanno alla festa di Andrea Delmastro a Rosazza, in provincia di Biella, dove un colpo della pistola del deputatoha ferito alla gamba un 31enne, genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia. Il deputato ha sempre dichiarato di non essere stato lui a sparare. Nonostante iconfermino tracce di residui di un colpo d'arma da fuoco sugli abiti di, queste non ...