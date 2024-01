Elly Schlein | game over Partite le manovre per “il dopo”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Allarme rosso.. Occhio. Attenzione. Qui si mette male e non c’è armocromista che tenga.non sta passando un bel momento e la lettura dei giornali di stamattina pare il bollino di certificazione di quello che gli attenti osservatori avevano capito già da qualche mese: per il segretario dem è probabilmente iniziato l’ultimo giro di orologio al Nazareno, fatto salvo un insperato (almeno per i sondaggi) miracolo alle elezioni europee. L’entusiasmo nei confronti disembra ormai latitare anche dalle parti di Repubblica. Ma se i problemi difossero solo editoriali, uno potrebbe consolarsi pensando che in fondo i giornali non vendono più come un tempo e non colgono il sentimento della gente. Il problema è che se il Corriere arriva a spiattellare in pagina ...

«Restituisci il mandato. Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà, chi distrugge non creerà», ha scandito l’altra sera dal palco sulla ... (linkiesta)

Roma, 23 gen (Adnkronos) - La segreteria del Pd Elly Schlein interverrà domani al Question time alla Camera per chiedere alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni quali azioni stia mettendo in ...Paolo Gentiloni emerge come figura centrale nel Partito Democratico (PD), posizionandosi come sostituto ideale di Elly Schlein in un contesto politico in rapida evoluzione. Questa mossa, orchestrata ...Schlein ha detto no all’invio di armi in Israele, preparando il no anche all’Ucraina. Ma il piano può inciampare nella missione anti-Houthi ...