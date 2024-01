Elly Schlein fa il pieno di soldi con i militanti e la tassa sugli eletti del Pd La sola impresa a finanziarla è quella di Zan Con soldi però ricevuti dallo Stato

Leggi su open.online

(Di martedì 23 gennaio 2024) A mettere mano al portafoglio per dare una mano finanziaria ade al Pd di cui è diventata segretaria sono stati nell’ultimo anno solo ioltre agliche non hanno possibilità di scelta: una quota della indennità per la carica loro spettante va versata ogni mese nelle casse del partito (per i parlamentari circa 1.500 euro al mese). Il Pd è ancora il partito con piùe anche per questo motivo è in cima alla classifica degli incassi del 2 per mille Irpef, finanziamento pubblico la cui destinazione si basa sulle scelte dei contribuenti: ha incassato ora 8,1 milioni di euro a questo titolo.la meno scelta nelle donazioni di imprenditori e imprese Quasi nessunao imprenditore disposto a finanziare la politica ha ...