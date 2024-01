Elio Germano | la gentilezza e i diritti di un attore

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 gennaio 2024) "Noi attori? Non siamo riconosciuti per il lavoro che facciamo". La nostra intervista ad, tra i protagonisti della serie Rai La Storia. Lo aveva detto durante l'incontro stampa, nel descrivere il suo Eppetondo, uno dei personaggi de La Storia di Francesca Archibugi. "Un personaggio e una vicenda che riporta al presente. Del resto, subiamo la propaganda del potere, di chi spaccia per giusta una guerra". A parlare, mai a caso, mai in modo superficiale, è, protagonista della serie Rai che riporta in tv il romanzo di Elsa Morante (aspramente criticato negli Anni Settanta, e già portato sul piccolo schermo da Luigi Comencini nel 1986). Un ruolo, il suo, che esalta la dolcezza, la, l'empatia, affiancandosi alla protagonista Ida Ramundo, …