Elezioni Sardegna | la triade femminile che potrebbe portare a una ricomposizione del Pd

(Di martedì 23 gennaio 2024) di Ilaria Muggianu Scano Alessandra Todde: STEM woman, deputata pentastellata, candidata alla presidenza de governo sardo. Camilla Soru: artista teatrale con alle spalle anni di energica esperienza all’opposizione cagliaritana dell’amministrazione comunale Truzzu (pupillo di Giorgia Meloni, dalla Premier candidato alla presidenza della Regione, sullo scalpo dell’uscente e recalcitrante Solinas, sardo leghista, capo del governo più ossimorico di sempre). Luisa Giua Marassi, brillante avvocata amministrativista, protagonista di primo piano per i diritti di genere. La campagna elettorale febbraio ’24 per il rinnovo del consiglio regionale dellasembra affidato alle donne diUnita, il campo largo dissodato con perizia da Alessandra Todde, ex amministratrice delegata di Olidata e fondatrice di Energeya. Se la semiotica non è un’opinione, a ...