Edvard Munch | 80 anni fa la morte del pittore de ‘L’urlo’

(Di martedì 23 gennaio 2024) Moriva 80fa, il 23 gennaio 1944,, ildelle emozioni famoso in tutto il mondo per il suo dipinto, divenuto simbolo dell’angoscia universale. Nato il 12 dicembre 1893 a Løten, in Norvegia,è considerato uno dei precursori dell’espressionismo e ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione dell’arte moderna.attinge, come nessuno ai suoi tempi, dalla propria esistenza per inventare una pittura assolutamente soggettiva, tanto che è difficile comprendere il suo lavoro senza fare riferimento ad alcuni elementi significativi della sua vita: dalla sua infanzia offuscata dalla malattia, dal lutto e dal terrore di ereditare una condizione mentale che si era frequentemente presentata in famiglia ai suoi difficili rapporti ...

Il 23 gennaio 1944 scompariva uno dei più grandi pittori di sempre che ha saputo esprimere le emozioni con una potenza ineguagliabile Moriva 80 anni fa, il 23 gennaio 1944,, il pittore delle emozioni famoso in tutto il mondo per il suo dipinto 'L'urlo', divenuto simbolo dell'angoscia universale. Nato il 12 dicembre 1893 a Løten, in Norvegia,è ..., 80 anni fa moriva il pittore dell'Urlo: il doc su Sky Arte La vita e le opere per scoprire l'identità e la spiritualità del celebre pittore di Simona Sirianni L 'urlo è il suo dipinto ...Moriva 80 anni fa, il 23 gennaio 1944, Edvard Munch, il pittore delle emozioni famoso in tutto il mondo per il suo dipinto 'L'urlo', divenuto simbolo dell'angoscia universale. Nato il 12 dicembre 1893 ...Dopo un’infanzia segnata da una salute cagionevole e da numerosi lutti tra cui quello della madre, il giovane Munch entra in contatto con gli ambienti più bohémien della cultura norvegese. In ...