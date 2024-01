Editoria Vs Creator Economy | due punti di vista diversi della narrazione aziendale

(Di martedì 23 gennaio 2024) Francesca Caon: “Alla convivenza forzata tra le due categorie si aggiunge la crisi dell’, e quindi la riduzione degli investimenti pubblicitari nel settore, alla quale fanno da contraltare le cifre esorbitanti guadagnate dai” Il mercatocontinua la sua crescita esponenziale. A confermare questo boom, i dati del 2023 pubblicati da Stripe, società americana fornitrice di un’infrastruttura software che permette a privati e aziende di inviare e ricevere pagamenti via internet. Se, nel 2021, anno al quale risale la prima ricerca, 668.000i avevano ricevuto complessivamente pagamenti pari a 10 miliardi di dollari (dato ottenuto aggregando i dati delle 50 piattaforme per ipiù popolari su Stripe), nel 2023 la cifra è ...

