Edicola Mattino Football Team live dalla Galleria Umberto I di Napoli

In archivio la Supercoppa delle polemiche, torna il tradizionale appuntamento di Edicola Mattino Football Team live. Dalle 15, nella splendide cornice della Galleria Umberto I di Napoli, ...Il primo obiettivo del Napoli in mediana è Orel Mangala. Come riportato dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola, il centrocampista belga è sempre più vicino al trasferimento in azzurro. Il ...Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando la reazione azzurra dopo la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa. Il quotidiano legge tra le righe una squadra delusa e amareggiata, ...