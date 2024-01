Ecobonus 2024 per comprare auto e moto a basse emissioni | come richiederlo

Con la riapertura della piattaforma per le prenotazioni degli incentivi il 23 gennaio, anche nel 2024 riparte la stagione degli ecobonus per moto e scooter. Beneficieranno del contributo tutti i ...Sono ripartite oggi le prenotazioni per l'incentivo Ecobonus in base ai criteri fissati già nel passato e in attesa delle nuove modalità alle quali il ministero delle Imprese del Made in Italy sta ...Chi vuole acquistare una nuova auto nel 2024 può approfittare degli incentivi statali previsti dal decreto Rilancio (Legge di Bilancio 2024). Per accedere ai contributi, le concessionarie devono preno ...