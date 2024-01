Eagle Pictures | le uscite in Home Video di Febbraio 2024!

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tramite comunicato stampa,ha svelato tutte le novità in uscitadi2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Nel mentre ci siamo lasciati alle spalle i Golden Globes e le Academy si stanno preparando a premiare il peggio (ecco le nomination ai Razzie Awards 2024, cliccate qui!) e il meglio (idem per i Premi Oscar, qui le nomination!) dello scorso anno, ci pensaa portare nelle nostre case grandi produzioni recenti o meno recenti in. In questo articolo dedicato andiamo a vedere tutte le novità in arrivo in edizione DVD e Blu-Ray nel corso diSaw X A partire dal 1, sarà ...

Ecco tutte le novità home-video che usciranno per Eagle Pictures nel corso del mese di febbraio 2024: scoprite i titoli in arrivo.Tramite comunicato stampa, Eagle Pictures ha svelato tutte le novità in uscita home video di febbraio 2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Nel mentre ci siamo lasciati ...La recensione di Killers of the Flower Moon in 4K UHD: l'uscita homevideo del film di Martin Scorsese distribuita da Eagle Pictures è un'esclusiva mondiale. Ve la raccontiamo in anteprima ...