“È terribile | vi rendete conto?” Grande Fratello | sconfroto per Greta | finisce in bagno in lacrime

Leggi su tuttivip

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sicuramente Stefano Miele in queste settimane di permanenza nello spiato appartamento di Cinecittà ha dimostrato di avere una lingua fin troppo schietta, spesso fuori luogo e, perciò, pericolosa e non adatta a chiunque. Il2023 non spicca in quanto ad ironia.Rossetti inper colpa sua. La ex tentatrice di Temptation Island è stata tra i pochissimi concorrenti ad avere il ‘coraggio’ di dividersi tra una fazione e l’altra del2023 senza problemi. Spesso, ha trascorso bei momenti con Beatrice Luzzi, Vittorio Manozzi, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele, ma lui ha esagerato conRossetti.chiusa ina piangere Poco ...