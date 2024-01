E se non fosse tutta colpa dei social?

Dopo l’infortunio di Seth Rollins (che verrà discusso stanotte a Raw), il World Heavyweight Championship ha salta to i Live Event i del weekend, ... (zonawrestling)

Timothée Chalamet avrebbe potuto essere in Saltburn - se non fosse stato per Jacob Elordi

Per il ruolo di Oliver in Saltburn, la regista Emerald Fennell aveva preso in considerazione Timothée Chalamet. È stato poi Jacob Elordi a proporle ... (vanityfair)