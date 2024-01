È l’Arabia Saudita | il terzo incomodo della transizione energetica

(Di martedì 23 gennaio 2024) Che il principe ereditario Mohammed bin Salman stesse passando dalle parole ai fatti lo si era intuito alcuni mesi fa quando Manara Minerals Investment Co., la joint venture tra la Saudi Arabian Mining Company e il Public Investment Fund del paese, ha acquisito il 10%divisione di rame e nichel di Vale SA, la compagnia mineraria statale del Brasile. L’accordo complessivo è costituito da due operazioni separate con cui Vale SA ha ceduto ai Sauditi una fetta combinata del 13% dei suoi asset sui metalli di base per un totale di 3,4 miliardi di dollari. L'ingresso dell'Arabianel panorama degli investimenti nel settore metallurgico e minerario pone le basi per un cambiamento potenzialmente epocale: entra in gioco un player le cui disponibilità economiche sono di un ordine di grandezza superiore a quelle delle compagnie minerarie private ...

La Roma vola questa sera inper un'amichevole contro'Al - Shabab: De Rossi costretto a schierare una formazione credibile Questa sera la Roma volerà inper'amichevole prevista per domani con'Al - Shabab. Un impegno che, come riportato dal Corriere dello Sport, De Rossi avrebbe volentieri evitato. Anche perchè il tecnico giallorosso,...Dettaglio, questo, che ha fatto mettere in discussione'organizzazione della Supercoppa in. " Il calcio italiano torni in Italia . Con le nostre tradizioni e con i nostri valori ...