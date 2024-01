È l' anno dell' Oro

Leggi su panorama

(Di martedì 23 gennaio 2024) Un 2024 all’insegna’oro. Negli Stati Uniti e in Europa si potrebbe riaccendere l’interesse per questa materia prima, senza tralasciare il ruolo che continuerebbero ad avere le banche centrali nel determinarne la quotazione. Negli ultimi 18 mesi, il prezzo’oro non è infatti sceso nonostante, quando i tassi d’interesse salgono e quelli reali sui titoli di Stato diventano positivi, la quotazione’oro dovrebbe scendere. Così non è stato e attualmente siamo a circa 2.000 dollari all’oncia (molto vicino ai massimi storici). “Se nel 2022 avessimo detto agli analisti che i tassi d’interesse reali sarebbero passati da 100 punti base negativi a 200 positivi e che il dollaro sarebbe rimasto piuttosto stabile, tutti avrebbero affermato che l'oro si sarebbe attestato a un livello compreso tra i 1.300 e i 1.500 dollari all'oncia, ...