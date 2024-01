È il giorno di Alcaraz e Medvedev | obiettivo semifinale Nei quarti femminili è tutto aperto e si sogna un’impresa impossibile

Leggi su sportface

(Di martedì 23 gennaio 2024) Carlosè in forma smagliante ed è pronto a scendere in campo per prendersi la sua primaall’Australian Open. Il numero due al mondo chiuderà il programma di giornata sul campo della Rod Laver Arena contro Alexander Zverev. I due si sfideranno nuovamente dopo ladell’ultimo US Open, vinta dallo spagnolo 3-0. I precedenti sorridono al tedesco, in vantaggio 4-3, ma l’visto finora a Melbourne è un giocatore dominante, in grado di schiacciare qualunque avversario. L’altro quarto di finale della parte bassa del tabellone vedrà opposti Daniile Hubert Hurkacz. Anche per questa sfida ad essere davanti negli scontri diretti è il giocatore che parte indietro nei pronostici: 3-2 i precedenti a favore del polacco, che ha vinto l’ultimo scontro, in finale ad Halle, ...