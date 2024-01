E’ entrato in vigore l’obbligo di assicurare i mezzi agricoli fermi o circolanti in aree private

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dallo scorso 23 dicembre, in base al decreto legislativo n.184/2023, èindila generalità dei veicoli a motore, compresi quellio che circolano solo in. Tale obbligo, risultato della definitiva adozione della Direttiva (UE) 2021/2118, si applica anche aie ai rispettivi rimorchi. “La nostra organizzazione si è attivata prontamente per informare tutte le imprese associate riguardo alle nuove disposizioni – commenta Il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo -, chiarendo lo spirito della normativa comunitaria, ora recepita dall’ordinamento nazionale, che collegadi stipula dell’assicurazione per responsabilità civile non più ...